Cadılar Bayramı'nın bilinmeyen 6 ilginç özelliği

NEDEN BALKABAĞI KULLANILIR?

Cadılar Bayramı'nda balkabağından fener yapma geleneği cimri Jack isimli bir İskoç efsanesinden kaynaklanır. Cimri Jack bir gece, şeytanla bir anlaşma yapar. Şeytan, Jack'in ölmesine izin verir, ancak Jack'in ruhunu cehenneme götüremez. Bunun yerine, Jack'in ruhunu, içinde ateş yanan bir balkabağının içinde hapsederek cezalandırır.

Jack, cennete de cehenneme de kabul edilmez. Bu nedenle, Dünya'da dolaşarak insanları korkutmaya başlar. İnsanlar ise, Jack'in gazabından korunmak için balkabağı fenerleri yakarlar.