Cadılar Bayramı'nda nereye gitsek?

28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Genel olarak batı ülkelerinde kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda ülkemizde de ilgi görüp kutlanıyor. Başlarda hasat zamanının bitmesi ve kışın başlamasını temsil eden Cadılar Bayramı her sene 31 Ekim'de kutlanıyor. Halloween olarak da bilinen Cadılar Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor.
Cadılar Bayramı'nın Türkiye'de yaygınlaşmasıyla pek çok parti ve organizasyon düzenleniyor. "Cadılar Bayramı'nda İstanbul'da hangi etkinlikler var?" derseniz detaylar haberimizde!
HALLOWEEN NIGHT: JOIN THE FEARLESS, 31 EKİM PERŞEMBE
2014 yılından bu yana King of Cheers sunumu ile "Beat the Night" tarafından düzenlenen Halloween gecesi, bu sene ilk kez Klein Wal'de kutlanacak. Bu gecede Berlin Merkezli duo Frankey & Sandrino başta gelmek üzere, Orkun Bozdemir, Cüneyt Öztürk ve Enes Gül olacak. "Halloween Make Up", "Halloween Costume Designs" ve birbirinden farklı dekorlar geceye renk katacak.
HALLOWEEN CARNIVAL, 31 EKİM PERŞEMBE
Her sene, yazın bitişi ve kışın başlangıcı olarak 31 Ekim’de kutlanan, bizim söyleyişimizle “Cadılar Bayramı” etkinliği Halloween Carnival, kostüm ve makyajlarla IF Performance Hall Ataşehir’de olacak. Sınırsız müzik, DJ performansları, özel makyajlar ve sürpriz hediyelerle gece kutlanacak.
HALLOWEEN PARTY, 31 EKİM PERŞEMBE
120 yıllık ahşap bir dağ evi ve gecenin gizemli enerjisi… Swissotel The Bosphorus'ta esrarengiz olaylar ve sürprizlerin yaşanacağı gecede Emre Yüksel, Efecan Yegusay ve Murat Tokuz performans sergileyecek. Ayrıca Cadılar Bayramı'na özel menü sunulacak.
HALLOWEEN PARTY, PUMPKIN IN THE FOREST VOL.2, 1 KASIM CUMA
Uniq Açıkhava'da düzenlenecek Halloween partisi, sıradan partilerden uzak olmayı vadediyor. Açık havada gerçekleşecek partide DJ performansları, karanlık çökünce kendini gösterecek hayaletler, iskeletler ve tüyler ürpertecek sürprizler sizleri bekliyor.
HALLOWEEN BOO 3, 31 EKİM PERŞEMBE
Her sene 31 Ekim Halloween gecesinde yerli ve yabancı katılımcıların yoğun katılımıyla gerçekleşen Halloween etkinliği bu sene Stephen King'in en korkunç karakterlerinden "IT" konseptiyle IF Performance Hall Beşiktaş'ta.
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