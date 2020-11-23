Caddeye ismini veren mezar gizemini koruyor

Sivas’ın merkezine bağlı Tekmezar Caddesi'nde bulunan Tekmezar, isimsiz olmasıyla merak konusu olurken görüntüsüyle de dikkat çekiyor.
Rivayete göre geçmişte tek mezarın bulunduğu alana yakın bir yerde, Mevlana Mesnevi Dergahı'na hizmet eden kimsesiz biri hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre hayatını kaybeden kimsesiz, o dönem yoğun kış şartları nedeniyle kent mezarlığına götürülemedi.
Götürülemeyen cenaze günümüzdeki cadde üzerine defnedildi. Caddeye de adını veren ve cadde ortasında tek bulunan mezar görenlerin dikkatini çekiyor.
Mahalle muhtarı Necip Köse mezarı şifa veya dilek amaçlı değil, dua etmek amacıyla ziyaret ettiğini dile getirirken, mahallede yaşayan bir kadın ise bu mezara sıtma hastalarının gelerek şifa aradığını söyledi.
TEK OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR
Çayyurt Mahallesi Muhtarı Necip Köse, mezarın tek olmasıyla dikkat çektiğini ifade ederek, “Pazartesi pazarının üstünde bulunuyor. Biz de belediye ve muhtarlık olarak koruma altına aldık. Burada yatan zat Allah rahmet eylesin 1940 yıllarında Mevlana Mesnevi dergahında sahipsiz bir vatandaş, hizmet ederken rahmetli oldu. O dönem yoğun kış nedeniyle buraya defnedildi. Burada da tek mezar olarak bulunuyor, ismi de bilinmiyor. Burada tek olması dikkat çekiyor, ziyaretler ediliyor. Herhangi bir dilek veya beklentili bir dua edilmiyor” dedi.
SITMA HASTALARI ŞİFA ARIYOR
Mahallede yaşayan bir kadın ise, bu mezara sıtma hastalarının gelerek şifa aradığını belirterek “Bu gördüğünüz mezarlık 100 seneden beri sıtma tekkesiydi. Ama zamanla insanlar değişti. Bu kabrin ne olduğunu bilmiyorlar. Bütün Sivas halkı sıtma hastalığı için burayı ziyaret edip iyi olup gidiyorlardı” diye konuştu.
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