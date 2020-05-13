Cadde ve sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi (2) - İSTANBUL

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Kimi çocuk arkadaşlarıyla kimi de aileleriyle parklara ve sahillere koşarken İstanbul yeniden çocuk sesleriyle şenlendi.Ailelerinin Maçka Demokrasi Parkı'na getirdiği çocuklar çimenlerde oturdu, oyuncaklarıyla oynadı. Sosyal mesafe kuralına uyan aileler, çocukların parkta eğlendiği anları cep telefonuyla da kaydetti.Bakırköy'deki Atilla İhan Parkı da çocuklarla dolan yerlerden biri oldu. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan ve parkta eğlenen çocukların eldiven ve maske taktıkları görüldü.Parkta kızıyla birlikte top oynayan Akın Gemici, "Kızım Azra ile parka geldik. Çocuklar dışarı çıkmayı çok özledi. Evde biraz kapalı kaldılar, biz mecburen işe gidip geliyoruz. 'Baba bizi dışarı çıkarmıyorsun artık' diye yakınıyorlar. Durumu anlatınca onlar da önemsemeye başladı." ifadelerini kullandı.Babasıyla dışarı çıkan 10 yaşındaki Azra Gemici de "Evde top oynadığımda, kapalı ortam olduğu için topum her yere kaçıyordu, eşyalar devriliyordu. O yüzden burada top oynamam güzel oldu. Sokağa çıkma yasağının çocuklar için birkaç saatliğine kalkması güzel oldu. Bugün güzelce kahvaltımı yaptım ve parka geldim." dedi.Oğlunu parka getiren Meral Budanoğlu da 2 ay kadar sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini belirterek, "Bugünü iple çektik. Oğlum saat 9'dan beri 'Acaba geç mi kaldık?' diye sürekli sorguladı. Verilen 4 saatten feragat etmemek için büyük panik halindeydi. Benim 15 yaşında bir kızım daha var, onun hakkı cuma günü, ona da eşlik edeceğim. Yaşlı bir anneciğim var, ona da pazar günü eşlik edeceğim. Yani benim evimde 3 tane yasaklı birey var. Umarım yavaş yavaş normal düzenimize geri döneceğiz." diye konuştu.14 yaşındaki İpek Özver ise parka 2 yaşındaki erkek kardeşini getirdiğini söyledi. Kendisi de lise sınavlarına hazırlandığı için stresli olduğunu kaydeden Özver, "Uzun süre sonra ilk defa dışarı çıktım. Evde durmaktan sıkılıyorum, sınav stresiyle birlikte bıkkınlık hissediyorum. Kardeşim de küçük bir çocuk, ne kadar evde kalabilir? Dışarı çıktı ve mutlu." diye konuştu.Avcılar'da 20 aylık çocuğunu parka getiren Semra Koçak, "Çocuklar evde bunaldı. Kısıtlamanın kaldırılmasını fırsat bilerek kızımı parka getirdim. Evde oyun alanları kısıtlı. Haklı olarak onlar da sıkıldı. Başka bir yere götürmeden sadece parkta eğlendirip eve götüreceğim." dedi.- Anadolu Yakası'nda parklar ve sahiller dolduÜsküdar'daki park ve sahilleri dolduran bazı çocuklar yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet ve scooter kullandı. Parklarda bazı çocukların da uçurtma uçurduğu görüldü.Üsküdar Doğancılar Parkı'na annesiyle birlikte gelen ilkokul öğrencisi Sare Ataş, biraz spor yaptıktan sonra sahilde gezeceğini söyledi. Ataş, "Okulu, teneffüsleri, arkadaşlarımı, gezmeyi çok özledim. Ama koronavirüs nedeniyle artık hiç gezemiyorum." dedi.Anne Betül Ataş ise "İki aydır evdeyiz ama çocuklarla dolu dolu geçirdik. Etkinlikler yaptık, aile bağlarımız da güçlendi. İyi tarafını da görmüş olduk. Bugün çok mutluyuz. İnşallah ülkemiz de tüm dünyamız da bir an önce bu durumdan kurtulur." şeklinde konuştuÜsküdar Meydanı'nda gezen Defne Tez de kuşları besledi. Tez, hayvanları çok sevdiğini ve evde geçirdiği zaman boyunca en çok kuşları özlediğini söyledi.Bugün evden çıkabildikleri için mutlu olduklarını anlatan Ayşe İpek Polat ve Berranur Çakmak ise dışarı çıkmalarına izin verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. İki ay sonra dışarı çıkmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden çocuklar, dışarıda oyun oynamayı ve gezmeyi özlediklerini söyledi.Öte yandan Anadolu Yakası'nın işlek bölgelerinden Bağdat Caddesi ile Bostancı ve Maltepe sahillerinde de yoğunluk oluşması üzerine polis ekipleri yaptıkları anonslarla tedbirlere uyulmasını istedi.