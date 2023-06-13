Cadde üzerinde pompalı tüfekle vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Çınarlık Caddesi'nde Yunus S. (34) ile Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet A., yanında bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği Yunus S.'yi yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerine tüfek saçması isabet eden Yunus S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen Yunus S., Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet A. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.