Cadde ortasındaki silahlı çatışma kamerada

DHA

Diyarbakır'da, husumetli 2 kişi arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Dörtyol mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 kişi caddede karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar, üzerlerindeki tabancaları çekip birbirlerine ateş etti.

Silah sesleri nedeniyle çevredekiler panikle sağa sola kaçtı. O anlar, güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda taraflar, ara sokaklara kaçıp uzaklaştı.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.