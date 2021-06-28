Rusya'dan Çad'a askerî teçhizat

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Açıklamada, 24 Haziran'da Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı için Rusya'ya giden Çadlı heyetin Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle askerî savunma konusunu görüştüğü ve Rusların askeri teçhizat desteği sağlama sözü verdikleri ifade edildi.

Rusya ile Çad arasındaki ilişkiler 1964'e dayanıyor. İki ülke, petrol, tarım, savunma, enerji ve güvenlik dahil birçok konuda iş birliği yaptı. Çad Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, Çad ordusunun askerî teçhizatının yüzde 90'ı Rusya tarafından temin edildi.