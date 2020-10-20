Çad'da susuz okul kalmayacak

İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği, yaklaşık 2,5 yıldır insani yardım götürdüğü Çad'da, çocukların sağlıklı içme suyuna kavuşabilmesi için "Çad'da susuz okul kalmasın" projesini hayata geçirdi.
Çad Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ilk etapta başkent Encemine'deki 109 okulda depolu, çeşmeli ve güneş enerji panelli su kuyusu açılacak. Ülkede sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak su kuyularından 100 bin öğrencinin istifade etmesi hedefleniyor.
İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği Başkanı Mustafa Yıldız, AA muhabirine, protokolün Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız'ın da katılımıyla, kendisi ile Çad Milli Eğitim Bakanı Ebubekir Sıddık Şoroma arasında imzalandığı söyledi.
Çad'ın dünyanın en yoksul 3-5 ülkesinden biri olduğuna vurgu yapan Yıldız, temiz suya ulaşmanın ülkenin başlıca sorunları arasında bulunduğuna dikkati çekti.
Ülke nüfusunun yüzde 60'ının temiz su kullanımı ve tüketiminden mahrum olduğunu aktaran Yıldız, söz konusu projeyi ülkenin geleceğini filizlendirmek için hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
İlk etapta başkent Encemine'de 109 okula depolu, çeşmeli ve güneş enerji panelli kuyu açacaklarını kaydeden Yıldız, "Önümüzdeki günlerde bu okullarımızı suya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Kampanya kapsamında yaklaşık 100 bin öğrenciyi sağlıklı suya kavuşturacağız." diye konuştu.
Çad ile Türkiye ilişkilerinin eski olduğunu, bu tür projelerle ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Yıldız, bugüne kadar ülkede 1200'den fazla kuyu açtıklarını ve bu kuyulardan 1 milyon kişinin faydalandığını sözlerine ekledi.
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