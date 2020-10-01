Cabbar'ı itfaiye kurtardı

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir’in Yıldız Mahallesi Esen Sokak’ta çocuklarla oynarken bir evin demir kapısındaki boşluğa sıkışan Cabbar isimli sokak köpeği mahsur kaldı.

Mahallenin çocukları Cabbar'ı demir kapıdan kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kapının demir parmaklıklarını açarak Cabbar'ı kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtulan talihsiz köpek kendisini kurtaran itfaiye personeli ve çocuklarla oynadı.