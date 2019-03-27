27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
e YDS başvurusu nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM konuyla ilgili açıklamada bulundu.
E YDS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/3 (İngilizce) için başvurular, bugünden itibaren 11 Nisan'a kadar alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, e-YDS 2019/3 İngilizce alanında, 20 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.
Cevaplama süresi 180 dakika olacak sınavda adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
e YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav başvurularını bugünden itibaren 11 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Sınava alınacak aday sayısının e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olması nedeniyle, bu sınavda kontenjan Ankara'da 3 bin 50, İstanbul'da 432 ve İzmir'de 112 olacak.
E YDS SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR? ÖSYM ÖDEME
Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.
e-YDS elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-Sınavı hazırlandı. ÖSYM'nin duyurusunda bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğu hatırlatıldı.
Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2019/3 İngilizce Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinde erişebilecek.
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