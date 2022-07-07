SPOR Toto Süper Lig'i 68 puanla 3'üncü sırada tamamlayarak ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek İttifak Holding Konyaspor'un Kosovalı futbolcusu Zymer Bytyqi, Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Bytyqi, "Kişisel düşüncem Avrupa'da en güçlü takımız. Yüzde yüzümüzü verdiğimiz taktirde bunu başaracağız" dedi.
ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı eteklerinde Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde birinci etap programı için kente gelen Avrupa temsilcimiz, çalışmalarını Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde aralıksız sürdürüyor.
Kampın çok verimli geçtiğini söyleyen sol kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, yeşil-beyazlı ekipte bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti. Avrupa'da ve Türkiye'de istenilen başarıyı elde edeceklerine inandıklarını vurgulayan Bytyqi, "Kişisel düşüncem, orada en güçlü takımız. Yüzde yüzümüzü verdiğimiz taktirde bunu başaracağız. Hedefim yeni sezonda daha iyisini başarmak. Daha çok gelişip, ilerlemek. Hocamın ve oyuncuların yardımıyla bunu gerçekleştireceğim. Benim için en önemlisi takımın başarısı. Bu başarıyı takımla yakaladık. Takım arkadaşlarım da attığım goller ve verdiğim asistlere katkıda bulundular. Ümit ediyorum aynısı bu sezon da gerçekleşir ve her şeyden önemlisi birlikte iyi iş çıkarmamız. Abdulkerim, Skubic ve Ahmed Hassan gibi oyuncuları kaybetmenin kötü olduğunu ama onların yerini dolduracak yeni oyuncular çıkacağına da inanıyorum" diye konuştu.
EŞİMLE KAHVE İÇİYORUZ
Konya'da olmaktan ailece mutlu olduklarını sözlerine ekleyen Zymer Bytyqi, "İzin günlerimizde eşimle kahve içmeye çıkıyorum, şehri geziyoruz. AVM'de vakit geçiriyoruz. Elbette ilk 3- 4 ay zor oldu. Çünkü Norveç'te yasadım. Orası biraz farklı bir yaşama sahip. 3-4 aydan sonra her şey daha kolaylaştı. Çünkü oyuncular ve çalışanlar uyum sağlamam için her şeyi daha da kolaylaştırdılar. Ailece burada çok mutluyuz" dedi.
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