ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "sivil yapılanması"na yönelik operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheliden 4'ünün yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

,Cemil Murat Budak