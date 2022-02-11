'Bylock' kullanıcısı 21 şüpheli yakalandı

İHA

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda, 'Bylock' kullanıcısı 21 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 23 zanlıdan 21'i yakalandı.

Yakalananlardan 6 şüphelinin daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş olanlar da bulunuyor.

Adreslerdeki aramalarda, birerlik banknot halinde 2 dolar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının arandığı bildirildi.