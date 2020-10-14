ByLock'cu eski BTK çalışanına FETÖ'den hapis

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Arslan ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Arslan, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Arslan, bu programı darbe girişiminden sonra medyadan öğrendiğini iddia etti.

Suçsuz olduğunu savunan Arslan, beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Arslan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.