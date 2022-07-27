2.7 milyon dolar değerinde ceket

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BBC'nin haberine göre Buzz Aldrin tarafından aya ilk yolculuğu olan Apollo 11 görevinde giyilen ceket 2.7 milyon dolara (48.3 milyon Türk lirası) satıldı.

Sotheby's müzayede şirketinin açıklamasına göre, beyaz renkteki ceketin sol göğüs kısmında Aldrin'in isim etiketi ve imzası sol omuz kısmında ise Amerikan bayrağı bulunuyor.

Ceket, 1967'de üç astronotun yangında hayatını kaybetmesi sonucunda uzay giysilerinde kullanılmaya başlayan beta kumaş olarak da bilinen yangına dayanıklı malzemeden yapıldı.

İSİMSİZ MİLYONER TARAFINDAN SATIN ALINDI

Ceket, açık arttırmaya telefonla katılan ve ismini açıklamayan bir kişi tarafından satın alındı.

Sotheby's Küresel Bilim ve Popüler Kültür Başkanı Cassandra Hatton açık artırma sonrası yaptığı açıklamada pazara böyle değerli prestijli nesneleri sunmak için Buzz Aldrin ile birlikte çalışmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

* Bu haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.