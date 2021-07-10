Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bu akşam Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi nedir? sorusunun cevabı hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor...

Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi nedir?

AY