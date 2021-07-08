Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar, kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü bugünlerde bölgede konaklayan yaban kuşlarına can veriyor.
AA'nın haberine göre yurdun en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın da içinde bulunduğu bölge, Türkiye'nin en kurak bölgeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Yazın hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde seyrettiği bölgeye, Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzulların erimesiyle oluşan akarsular hayat veriyor.
Sulak alanlar, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşların da doğayla baş başa güzel zaman geçirdiği yerler arasında bulunuyor.
Flora ve fauna zenginliğiyle bilinen milli parkta birçok sürüngen, kuş, yırtıcı ve memeli türü yaşam alanı bulurken, suların geçtiği bölgelerde de görülmeye değer güzel manzaralar oluşuyor.
Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞ-MER) Müdürü Emrah Çelik, milli park içerisinde yer alan sulak alanların Iğdır'ın biyoçeşitliliğine ciddi anlamda katkı sunduğunu söyledi.
Iğdır'ın, Türkiye'nin en kurak illerinden biri olduğunu ifade eden Çelik, bünyesinde barındırdığı Ağrı Dağı Milli Parkı ve park içerisinde yer alan sulak alanlarla başta kuşlar olmak üzere birçok yaban hayvanına önemli yaşam alanı sağladığını anlattı.
Kurak bir bölgede su kuşlarının bulunmasının, bu sulak alanlar sayesinde olduğunu aktaran Çelik, "Bilindiği gibi su kuşları yaşamlarını sürdürmek için suya ihtiyaç duyarlar. Ağrı Dağı Milli Parkı da bu imkanı fazlasıyla sunuyor. Birçok kuş, memeli ve sürüngen türleri bu alanlarda barınmakta" dedi.
HER MEVSİM AYRI BİR GÜZELLİK SUNUYOR
Bölgenin gönüllü tanıtımını yapan İlteriş Kağan Taşkınsu da milli park içinde yer alan sulak alanların, bölgenin en önemli doğal zenginlikleri arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.
Ağrı Dağı Milli Parkı'nın her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu anlatan Taşkınsu, şöyle devam etti:
"Yazın ise yeşilliğin sulak alanlarla bir bütünlük oluşturması ve heybetli Ağrı Dağı'nın eteğinde olması sebebiyle adeta kartpostallık bir görüntü sunuyor. Bu güzelliklerinden dolayı kuş türleri ve yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu değeri tanıtmak, insanlara duyurmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz ve şehrimize gelen her ziyaretçiyi bu doğal güzellikleri, büyülü ortamı keşfetmeye davet ediyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!