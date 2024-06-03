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        Haberler Yaşam Buzul Döneminden izler taşıyan mağara: Gilindire

        Buzul Dönemi'nden izler taşıyan mağara: Gilindire

        Buzul Dönemi'ne ilişkin hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tutan Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda turizm sezonu için yenileme çalışması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:55
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        • 1

          Valilik koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansınca yürütülen Gilindire Mağarası Gezi Güzergahı Düzenleme İşi Projesi tamamlandı.

        • 2

          Proje kapsamında, mağaranın dışındaki taşların oyulmasıyla giriş noktası değiştirildi. Çevre düzenlemesi yapılan ve basamak inşa edilen mağaranın aydınlatma sistemi de yenilendi.

        • 3

          "MAĞARA'DA İNSANOĞLUNUN İZLERİ YAKLAŞIK 11 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR"

          Vali Ali Hamza Pehlivan, mağaradaki incelemesinin ardından gazetecilere, Gilindire'nin yenilenen yüzüyle turizm sezonuna hazır olduğunu söyledi.

        • 4

          Pehlivan, mağaranın keşif hikayesine değinerek, "Mağara 1999'da bir çobanın dikkatini çeken kirpiyi takip etmesi sonucu keşfediliyor ancak burada insanoğlunun izleri yaklaşık 11 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Mağaranın oluşumu ise kimine göre 30 milyon yıl, kimi araştırmacılara göre 50 milyon yıl kadar geçmişe sahip" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Buzul Dönemi'ne ilişkin verileri saklı tutan mağaranın sonunda "Aynalıgöl" olarak bilinen sulak alanın olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Sarkıt ve dikitler hemen hemen her mağarada var ama içinde gölün oluşu buraya ayrı bir boyut katıyor. Gerçekten mağaraya ayrı bir değer katan, burayı daha cazip haline getiren yönlerinden birisi" diye konuştu.

        • 6

          ZİYARETÇİ SAYISININ 100 BİNİ AŞMASI HEDEFLENİYOR

          Pehlivan, mağarada yaz sezonu için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, şunları kaydetti:

        • 7

          "Mersin'de sayısız tarihi eserimiz, doğal güzelliklerimiz ve kültürel değerlerimiz var. Gerçekten insanların gezmesi, görmesi gereken sayısız eserimiz var. Gilindire Mağarası, gelmeye, gezmeye ve görmeye değer.

        • 8

          Pandemi öncesi ortalama 100 bin ziyaretçi geliyordu. Yenileme çalışmalarından sonra ziyaretçi hedefimiz pandemi öncesi rakamı yakalayarak 100 binin üzerine çıkmak.

        • 9

          İnanıyorum ki ilerleyen tarihlerde ziyaretçi sayısı çok daha fazla artacaktır. Böylesi doğa harikası bir yerin çok fazla insan tarafından gezilmesi ve görülmesi en büyük arzumuz. Bu konuda tanıtıcı faaliyetlere devam edeceğiz."

        • 10

          Gilindire Mağarası, çok sayıda ilginç figürlü sarkıt, dikit, sütun ve mağara incisi gibi oluşumlar barındırıyor. Denizden 45 metre yükseklikteki yamaçta olan, 555 metre yatay uzunluğa ve 46 metre derinliğe sahip mağarada dev boyutlara ulaşan damla taşlar, ana galeriyi çok sayıda salon ve odaya ayırıyor.

        • 11

          Dördüncü zaman (kuvaterner) başındaki son iklim değişikliğiyle buzul sonrası döneme geçişte oluştuğu anlaşılan mağara, derinlikteki su nedeniyle halk arasında Aynalıgöl olarak da anılıyor.

        • 12

          Su altındaki sarkıt ve dikitlerin atmosferik değişimlerden etkilenmediği, Buzul Dönemi'ne ilişkin hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tuttuğu değerlendiriliyor.

          Mağarayı gezmek isteyenler, Aydıncık ilçe merkezine 4 kilometre mesafede Mersin-Antalya kara yolundan deniz tarafına saparak bölgeye ulaşabiliyor.

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