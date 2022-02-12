Maddi olarak destek de oluyor tabi bize. Ama biz daha çok ihtiyarlara, balığa gidemeyen vatandaşlarımız var onlara götürüp veriyoruz. Bizim bu balık kışın yağlanınca çok güzeldir. Şifa niyetine yaşlılarımıza veriyoruz" dedi.