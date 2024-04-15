Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Buzları erimeye devam eden Çıldır Gölü drone ile görüntülendi

        Buzları erimeye devam eden Çıldır Gölü drone ile görüntülendi

        Kışın yüzeyi buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kars-Ardahan sınırındaki 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle geçen yıl aralık ayında oluşan buz tabakaları, 5 ay sonra erimeye başladı.

        • 2

          Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü yüzeyindeki buzların erimesi Kars'ın Çanaksu köyü mevkisinde drone ile görüntülendi.

        • 3

          Kışın buzla kaplı yüzeyinde atlı kızak gezintisi ve "Eskimo" usulü balık avcılığı yapılan gölde ilkbahar yaşanmaya başladı.

        • 4

          Baharla birlikte, göçmen kuşların da döndüğü gölde, buzların erimeye devam etmesi güzel görüntüler oluşturdu.

        • 5

          Ziyaretçilerden Bülent Arabacıoğlu, Amasya'dan Kars'a geldiğini ifade ederek, "Çıldır; kışın atlı kızakların gezdiği, semaverlerin yandığı, atlı kızakların insanları gölün ortasında taşıdığı, tamamen buz olan ve buzun çatırtısını gürültüsünü içinizde hissettiğiniz, çok güzel duygular yaşadığınız bembeyaz bir ortam" diye konuştu.

        • 6

          Bu mevsimde göldeki buzların erimesine de şahitlik ettiğini anlatan Arabacıoğlu, "Buzların eridiği, kuşların göç mevsiminde ziyaret ettiği, çok daha güzel duygular yaşatan; yazıyla kışıyla heybenizde çok güzel anılar biriktireceğiniz Çıldır Gölü'ne, Kars'a herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

        • 7

          Kadir Yeniaras ise Kars ve Çıldır Gölü'nün Türkiye'nin önemli turizm bölgesi olduğunu belirterek, "Aralık, ocak gibi buzlar donmaya başlar. Bu mevsimlerde de yavaş yavaş gördüğünüz gibi eriyor. Turizm sezonu olduğu için kışın burada atlı kızak, kar motorları ve çeşitli aktiviteler oluyor" ifadelerini kullandı.

        • 8

          Nurgül Yeniaras da Çıldır Gölü'ne hayran kaldığını dile getirerek, "Burayı çok seviyorum yılda bir iki kere yaz kış gelirim, herkese de tavsiye ederim. Herkes gelsin, görsün, gezsin. Buralar çok güzel. Buzlar eridi, artık yeşiller çıkınca yaz havası girdi. Kışın donmuştu zaten, atlı kızaklar vardı. Çok güzel bir yer herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        Rekorbahçe!
        Rekorbahçe!
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu
        Habertürk Anasayfa