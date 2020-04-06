Buzları çözülen Nazik Gölü'nde güzel görüntüler oluştu

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırlarındaki 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı.

Kışın 3 ay boyunca buz altında balık avlayan balıkçılar da, buzların çözülmesiyle tekneleriyle göle açılıyor.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, buz kütleleri arasında ilerleyen tekneleri görüntülemeye çalışıyor.

Fotoğraf tutkunu İsmail Araboğa, gölün yüzeyinde kışın oluşan buz tabakasının bu mevsimde erimeye başladığını belirterek, her yıl bölgeye gelerek fotoğraf çektiklerini söyledi.

Serkan Araboğa da gölün yüzeyindeki buzların kütleler halinde parçalandığını ve güzel görüntüler oluşturduğunu belirterek, "Kırılan buzlar arasından tekneler geçiyor. Fotoğrafçı arkadaşlarla bu güzel kareleri yakalamaya çalıştık. Tüm fotoğraf meraklısı arkadaşları buraya bekliyoruz." dedi.