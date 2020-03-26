Buzla kaplanan Balık Gölü ekmek kapıları oldu

26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağrı'da yüzeyi buzla kaplanan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, mart ayının sonuna kadar Eskimo usulü balık avlayanlara ekmek kapısı oldu.
Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve dondurucu soğukların etkisiyle genellikle yılın 5-6 ayı yüzeyi buzla kaplı kalan Balık Gölü, Eskimo usulü balık avlayan yöredeki köylülerin geçim kaynağı oluyor.
Havaların ısınmaya başladığı bölgede, son günlerde etkili olan yağmur sonrası dağlardaki karlar erise de göl yüzeyindeki buzlar halen çözülmedi.
Kış mevsimi boyunca her gün gölde balık avlayarak evlerine ekmek götüren vatandaşlar, Türkiye'nin birçok noktasında havaların ısındığı mart ayında bile mesaisine devam etti.
Sabahın erken saatlerinde uzun bir süre yürüdükten sonra göle ulaşan vatandaşlar, demir çubuklarla yarım metreyi bulan buzları kırıp göle ağ ve olta atarak balık avladı.
Bir yandan balık avlayan vatandaşlar, diğer yandan da ateş yakıp közde patates pişirip, çay içerek zorlu mesailerini keyifli hale getirdi.
- Geçim kaynakları balıkçılık
Geçimini balıkçılıkla sağlayan yöredeki vatandaşlardan Özcan Çekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimi süresince her gün erken saatlerde göle gelip balık avlayarak evinin geçimini sağladığını söyledi.
Mart ayında olmalarına rağmen gölün yüzeyinin halen buzlarla kaplı olduğunu ifade eden Çekim, şöyle konuştu:
"Martın son günlerini yaşıyoruz ve göldeki buzlar çözülmemiş. Buzun üzerinde yürüyoruz ve balık avlıyoruz. 20 güne kadar buzlar çözülür. Martılar geldiği zaman buzlar çözülmeye başlıyor. Yarım metre kalınlığında buz var. 4 aydır buzun üzerinde balık avlamaya geliyoruz. Her tarafta kar erimiş, çiçekler açmış ama bizim göldeki buzlar daha çözülmedi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!