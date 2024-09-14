İPUÇLARI

- Yiyecekleri mümkün olduğu kadar hava geçirmeyen kaplarda sakla. Daha uzun süre taze kalır ve bozulması durumunda kokular o kadar fazla yayılmaz.

- Hangi yöntemi ya da yöntemleri seçersen seç, koku yok olana kadar yiyecekleri dolaba geri koyma.