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        Haberler Bilgi Yaşam Buzdolabınızdaki kötü kokudan nasıl kurtulursunuz? İşinizi kolaylaştıracak çözüm yolları nelerdir?

        Buzdolabı nasıl temizlenmelidir? Kötü kokular nasıl giderilir?

        Evimizdeki buzdolaplarımız hepimizin olmazsa olmaz ev eşyalarından biridir. Dışarıdan aldığımız gıdaları uygun bir şekilde muhafaza edip vakti geldiğinde tüketebilmemiz için buzdolabı şarttır. Çoğu zaman buzdolabı temizliği konusunda zamanımız olmuyor ya da çok önemsemeyebiliyoruz. Bu gibi durumların sonunda ise istenmeyen kir ve kokular oluşabiliyor. İşte size kolaylık sağlayacak yöntemler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:00
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        • 1

          Uzun süre kullanılan buzdolapları eskimesi veya düzgün çalışmaması nedeniyle çoğu zaman istenmeyen kokulara sebep olabilir. Buzdolabımızdaki bu kötü durumdan nasıl kurtulabiliriz? Haberimizde sizler için işinizi kolaylaştıracak pratik çözümler sunduk.

        • 2

          KOLAY VE PRATİK BUZDOLABI TEMİZLEME YÖNTEMİ

          1. Temizliğe başlamadan önce, buzdolabınızın düğmesini kapatın ve fişten çıkarın.

          2. Buzdolabınızdaki her şeyi dışarı çıkarın. Bunu yaparken son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atın.

          3. Buzdolabını temizlerken soğuk kalmasını istediğiniz yiyecekleri soğutucuya koyun. Bir süre dışarıda kalacaklarsa daha iyi korunmaları için biraz buz ekleyin.

        • 3

          4. Karbonatla ılık su karışımı yapın. 1/2 (yarım) su bardağı karbonatı ılık suyla dolu bir kapta eritin.

          5. Tüm rafları, kutuları ve çıkarılabilen diğer kısımları dışarı çıkarın. Tüm parçaları yıkayın, durulayın, sonra da iyice kurulayın. Buzdolabının duvarlarını ve zeminini, hatta sebzeliklerin altını bile mümkün olduğunca silmeyi unutmayın.

          6. Damlama tepsisini temizleyin. Bu, buzdolabının altında yer alır. Dikkatli olun çünkü büyük ihtimalle içinde kirli su vardır. Kapıların altındaki ızgarayı sökün, dikkatlice dışarı çekip içindekileri boşaltın.

        • 4

          KÖTÜ KOKULARDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

          1. Karbonat kullanın

          Kokuları yok etmek için bir kutu karbonatı pişirme kağıdına yayın ve buzdolabına koyun. Koku kaybolana kadar kapıyı kapalı tutun, sonra da karbonatı atın. Günlük kokuları etkisiz hale getirmek için buzdolabında daima ağzı açık bir karbonat kutusu bulundurun. Bunu temizleme yöntemi olarak kullanmak istiyorsanız, 1/2 (yarım) su bardağı karbonatı suda eritin.

        • 5

          2. Sirke ekleyin

          Karbonatın etkisiz hale getirdiği kokuların çoğunu beyaz sirke de yok eder. Buzdolabına ağzı açık bir bardak ya da kâse içinde sirke koyun veya suyla sirkeyi karıştırarak etkili bir temizleme solüsyonu yapın.

        • 6

          3. Koku emici olarak yulaf ezmesi kullanın

          Bir kâse yulaf ezmesini dolabınıza koyarsanız kötü kokuları emer.

        • 7

          4. Öğütülmüş kahve kullanın

          Kuru, taze öğütülmüş kahveyi birkaç sığ kâseye koyun ya da pişirme kâğıtlarına yayın. Kâseleri ya da pişirme kâğıtlarını buzdolabının farklı katlarına yerleştirin. Kokular birkaç gün içinde kaybolacaktır.

        • 8

          İPUÇLARI

          - Yiyecekleri mümkün olduğu kadar hava geçirmeyen kaplarda sakla. Daha uzun süre taze kalır ve bozulması durumunda kokular o kadar fazla yayılmaz.

          - Hangi yöntemi ya da yöntemleri seçersen seç, koku yok olana kadar yiyecekleri dolaba geri koyma.

        • 9

          - Buzdolabını temizledikten sonra, tekrar buzdolabına koymadan önce sos şişelerini ve yiyecek kaplarını da temizle. Bazen kötü kokular bunlara yapışabilir.

          - Buzdolabını bir süre kapalı tutman ya da fişini çekmen gerekiyorsa önce içini bir güzel temizleyip tüm yiyecekleri çıkar. Sonra kapağını bir süre açık tut. Kapısı kapalı ve soğuk olmayan bir buzdolabının temizlendiğinde bile bir süre sonra kötü kokması kesindir.

        • 10

          UYARILAR!

          Soğuk bir cam rafı asla sıcak suyla temizlemeyin. Ya oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ya da ılık su kullanın. Ani sıcaklık değişimi camı kırabilir. Aşındırıcı temizleme maddeleri kullanmaktan kaçının; bunların buzdolabının yüzeylerini çizme riski vardır.

        • 11

          İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

          - Su ve sabun

          - Bir sünger ya da bulaşık bezi

          - Öğütülmüş kahve ya da karbonat

          - Kâseler ya da pişirme kâğıtları/sığ tencereler

          - Karbonat

          Kaynak: Wikihow

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