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        Haberler Yaşam Buzdolabını renklendiren magnetler ilk neden kullanılmaya başlandı?

        Buzdolabını renklendiren magnetler ilk neden kullanılmaya başlandı?

        Birçoğumuz buzdolabımızı süsleyen mıknatıslarla büyüdük ancak bunun nedenini sorgulamadık. Peki, hediyelik eşya olarak da alınan bu magnetlerin neden kullanıldığını veya nasıl ortaya çıktığını düşündünüz mü? İşte, sizin için ne zaman bulunduğundan 35 bin buzdolabı magneti olan kadına kadar magnetler hakkında bilinmeyenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:38
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        • 1

          Buzdolabı magnetleri uzun süredir reklamcılık sektöründe; şirketleri, markaları ve ürünleri tanıtmak için hediye olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra hediyelik eşya olarak da tercih edilen bu mıknatıslar, zamanla popülerleşti. İşte bu magnetlerin nasıl bulunduğu ve neden popülerleştiği gibi detaylar...

        • 2

          MIKNATIS NEDİR?

          Manyetik alanlar yayan mıknatıslar; çelik, demir, nikel ve kobalt gibi metalleri çeken nesnelerdir. Ayrıca mıknatıslar, 20. yüzyıldan itibaren elektronik, motor vb. alanlarda çok çeşitli şekillerde kullanılmaya başlandı.

        • 3

          KLASİK MIKNATIS NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

          1960'larda Sam Hardcastle adlı bir kalıp üreticisi tarafından icat edildi. Uzay Endüstrisi, büyük görsel izleme çizelgelerinde kullanılacak manyetik sayılar ve harfleri geliştirmek için Sam'e başvurdu. Zamanla her boyutta üretmesini istendi.

        • 4

          MIKNATISIN POTANSİYELİNİ FARK ETTİ

          Neredeyse her şekilde mıknatıs yapabilen Sam, bununla birlikte üç boyutlu ayrıntılı harfler, kelimeler ve simgeler de yapabiliyordu. Bu mıknatısların potansiyelini görerek kısa bir süre sonra Reklam Uzmanlıkları adı verilen kendi promosyon mıknatısı işini kurdu.

        • 5

          BUZDOLABI MAGNETLERİNİN PATENTİ FARKLI BİRİNDEYDİ

          Buzdolabında kullanılmak üzere tasarlanan ilk mıknatıslar ise 1970'lerde William Zimmerman tarafından bulundu. Zimmerman, hem dekoratif hem de kullanışlı küçük karikatür mıknatısları kullanma fikrinin patentini aldı.

        • 6

          PATENT ALINMADAN ÖNCE POPÜLER HALE GELMİŞTİ

          Ancak 1960'lı yılların başlarında, arkasına mıknatıs iliştirilen plastik harf ve rakamlardan oluşan buzdolabı mıknatısları zaten popülerdi. Bunun sebebi, evlerin yanı sıra okullarda da eğitim malzemesi olarak yaygın şekilde kullanılmasıydı.

        • 7

          1990'lara gelindiğinde bu mıknatıslı kelimelerin tamamı kullanıldı ve cümle, hatta şiir oluşturacak şekilde düzenlenebildiğinden "manyetik şiir" olarak bilinmeye başlandı. O zamandan bu yana buzdolabı mıknatısları şekil ve çeşit olarak gelişti.

        • 8

          Bunun yanı sıra magnetin potansiyelini fark eden insanlar tarafından kurulan şirketler, bu magnetlerin reklam çalışmalarını iyi yürüttüğü için birçok evde görülmeye başlandı. Ayrıca bu reklamlarla birlikte, insanların kendilerini ifade ettiğini düşündükleri magnetleri buzdolaplarına asmaları diğer insanların da etkilenmesine yol açarak dünya çapında bir yaygınlaşma sağladı.

        • 9

          DÜNYANIN EN BÜYÜK MAGNET KOLEKSİYONU

          3 Şubat 2004 yılında Las Vegas'ta yaşayan Louise. J. Greenfarb adlı bir kadın, 1970'lerden beri topladığı 35 bin adet kopyalanmamış buzdolabı mıknatısıyla Guinnes Dünya Rekorları Kitabı'na girdi.

          Kaynak: The Fact Site, Guinness World Records, Ideaman

          Fotoğraf kaynak: Guinness World Records

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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