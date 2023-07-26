YUMURTA

Buzdolabında yumurtalar için ayrılan ne kadar cazip gözükse bile MailOnline'a açıklama yapan Vlatka Lake yumurtaların en arka sırada saklanmasını öneriyor.

Nedeni ise buzdolabının kapağı açıldığında yumurtaların dışarıdan gelen sıcak havadan etkilenmesi. Bu durum yumurtaların daha hızlı bozulmasını sağlıyor.