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        Haberler Gündem 3. Sayfa Buzdolabında odun yakan kadın hayatını kaybetti

        Buzdolabında odun yakan kadın hayatını kaybetti

        Giresun'da alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, buzdolabını soba sanıp odunları yakmaya kalkıştı ve talihsiz olay nedeniyle yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 23:35 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:36
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        Buzdolabında odun yakan kadın hayatını kaybetti
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        Giresun'da, yalnız yaşadığı tek katlı evde soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe veren Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz (81), çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde meydana geldi. Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, iddiaya göre, yalnız yaşadığı evde sobayı yakmak istedi.

        Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi. Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Hayriye Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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