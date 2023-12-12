BUZ YOLU FİLMİ KONUSU NE?

Bir karayolu nakliye şirketinin sahibi olan Goldenrod, tehlikeli bir görevde kendisine yardım etmesi için sürücü Mike ile anlaşır. Kanada'nın kuzey bölgesinde bir elmas madeni çökmüştür ve insanlar büyük bir tehdit altında kendilerine yardım gelmesini bekler. Madencilerin yardımına gitmeye çalışan Mike, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

BUZ YOLU FİLMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Yönetmen : Jonathan Hensleigh

Tür : Sinema (Aksiyon,Gerilim,Macera)

Oyuncular : Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne