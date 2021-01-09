DHA

Kazakistan'ın doğusunda bulunan ve ülkenin en büyük göletlerinden biri olarak kabul edilen Kapchagay göletini kaplayan kalın buz tabakası drone ile görüntülendi.

DHA'nın haberine göre göletin bazı bölgelerinde buzun, yüzeyin üzerinde ışıl ışıl parlayan buz tepeciklerine dönüştüğü görüldü.

Kapchagay göletinin 1970’lerde Ili Nehri üzerine oluşturulan yapay bir havza olduğu daha sonra ise bir baraj ve Kapchagay hidroelektrik santralinin inşa edildiği belirtildi.

Şimdilerde bölgenin mevsimden bağımsız olarak turistler arasında popüler hale geldiği ifade edildi.