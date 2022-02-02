Buz tutan gölette 'ATV safari' heyecanı

Uludağ'ın güney eteklerinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlayan Gököz Göleti, buz tutan yüzeyinde ATV safari tutkunlarına adrenalin dolu sürüş keyfi yaşatıyor.
AA'nın haberine göre Bursa'nın Keles ilçesindeki Gököz Mahallesi'nde 2016'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe desteğiyle kurulan Gököz Natural Park, son günlerde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Genellikle yazın sıcaktan bunalanların tercih ettiği gölet ve çevresi, kış mevsiminde de beyaz örtü altında güzel görüntüler oluşturuyor.
Özellikle şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, göletin çevresindeki 1120 metre rakımlı bungalov evlerin olduğu Natural Park'ta konaklıyor.
Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgeyi ziyaret edenler, yüzeyi buz tutan göletin üstünde ATV safari yapıyor.
AA ekibi de göletin yüzeyinde adrenalini yüksek sürüşü FPV drone ile görüntüledi.
"EŞSİZ, FARKLI BİR DENEYİM"
Tesisin işletmecisi Arif Doğru, Gököz'ün kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü ve misafirlerine eşsiz anlar sunduğunu söyledi.
Türkiye'nin neredeyse her ilinden misafir ağırladıklarını belirten Doğru, Orta Doğu başta olmak üzere yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.
Doğru, çeşitli aktivitelerin yapıldığı tesiste, buzun üstünde ATV safarinin farklı etkinliklerden biri olduğunu vurguladı.
Misafirlere mümkün olduğunca başka bir yerde yaşayamayacakları deneyimleri sunmaya çalıştıklarını anlatan Doğru, şöyle devam etti:
"Daha önce traktörle kızak gibi çeşitli aktiviteler yapmıştık. Bu kış da göletin donmasıyla muazzam bir görüntü oluştu. Biz de güvenli bir şekilde, buz kalınlığının en az 15 santimetreye çıktığı zamanlarda ATV safari yapıyoruz. Driftlerle eşsiz, farklı bir deneyim sunuyoruz. Misafirlerimizin belki de başka bir yerde deneyimleyemeyeceği bir şey. Donmuş göl üzerinde zaten yürümek bambaşka bir heyecan. Bunu ATV safariyle yaptığınızda müthiş bir deneyim. Şu ana kadar yaşayamadığınız bir heyecanı yaşayıp hissediyorsunuz."
"DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALDIK"
Ziyaretçilerden Cengizhan Aydın ise iki yıldır eşi ve çocuklarıyla Çorlu'dan Gököz'e geldiklerini ve tatillerini bu keyifli ortamda geçirdiklerini aktardı.
Aydın, ailece eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Donmuş bir golün kıyısındayız. Üstünde yürüdük. Çok keyifliydi. Aynı zamanda doğayla baş başa kaldık. Güzel bir tatil oldu." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!