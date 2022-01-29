İHA

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan tarihi Frig Vadisi, yapılan çeşitli etkinliklerle gündeme gelmeye devam ediyor.

İHA'nın haberine göre İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde bulunan Emre Gölü buz tuttu.

Buz kalınlığının yaklaşık 20 santimetre olduğunu gören vatandaşlar önce şaşkınlıklarını gizleyemezken, sonrasından ise ortaya çıkan güzelliğini tadını çıkardı.

Vatandaşlar önce gölün üzerinden yürüyerek gezerken, ardından pikabına binen ve ismi bilinmeyen bir vatandaş gölün üzerinde aracı ile tur attı.

Buzun ne kadar kalın olduğunu göstermek için böyle bir çılgınlığa imza atan vatandaşın gezisi 20 dakika sürdü.

“KARAMAN'DAN BU GÜZELLİKLERİ GÖRMEYE GELDİK”

Karaman’dan Frig Vadisi’ne gezmeye gelen Barbaros Hayrettin Bilim, vadiyi gezmeye geldiklerinde buz tutan gölü gördüklerinde önce şaşırdıklarını, sonra göl üzerinde gezdiklerini ifade etti. Bilim, “Buranın güzelliklerini, tarihi eserlerini incelemek için geldik. Emre Gölü buz tutmuş. Bazı arkadaşlar buzun üzerinde drift yapıyorlar, kesinlikle tavsiye etmiyoruz, tehlikeli olabilir ama kayak için kışın gezmek, görmek, eğlenmek için güzel bir yer. Şu anda gölün kenarından yaklaşık 100 metre ilerdeyiz. Derinliğini bilmiyoruz ama 15-20 santimetre buz tutmuş. Biz de güvenerek girdik göle. Gelmek isteyen vatandaşlara tavsiye ederiz. Çünkü burası güzel bir yer, insanları sıcakkanlı. Her türlü imkân var” dedi.

“GÖL BUZ TUTTUĞU İÇİN ÜZERİMDE HAFİF BİR KORKU VAR”

İlçe halkından Polat İşlak ise, buz tutan gölde gezmenin keyfini çıkarsalar da yine korktuğunu söyledi. İşlak, “Göl şu an buz tutmuş durumda. Burayı herkese öneririz. Turizm açısından çok güzel bir yer. Biz de şu anda gölün kenarından yaklaşık 100 metre içerideyiz. Hafif bir korku ve heyecan var göl buz tuttuğu için. Buradan herkese sesleniyorum, gelin görün bu güzellikleri” diye konuştu.