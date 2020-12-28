Uzunkaya, "Bizim bu bölge yeni donmaya başladı. Dolayısıyla henüz atlı kızakları buz üstüne çıkarmadık. Ancak atlı kızaklara alternatif olarak bisiklet çıkardık. Şu an gelmek isteyenlere bisiklet ile tur atma imkanı sunuyoruz. Bunun da ayrı bir güzelliği var, herkesin tatmasını isteriz" dedi.