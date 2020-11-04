Buz pistini yakarak sahibini öldürmek istediği iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

Beylikdüzü'nde benzin dökerek buz pistini yakan ve iş yeri sahibini pompalı tüfekle öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanık hakkında, 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler Ayfer Özbal ile İsmail Ahmet Özbal'ın Beylikdüzü'nde buz pisti alanında ticari faaliyet gösteren iş yerlerinin bulunduğu anlatıldı.
Olay tarihi olan 14 Nisan'dan önce Ayfer Özbal ve İsmail Ahmet Özbal ile sanık Ümit Yaşar Parlak'ın, buz pistinin bulunduğu yerde kafe yapımı konusunda anlaştıkları belirtilen iddianamede, sanık Parlak'ın yapılması için bir miktar para yatırdığı kafeyi tamamlayamadığı, harcamasının karşılığını da müştekilerden talep ettiği aktarıldı.
Müştekilerin de buna olumsuz cevap verdikleri ifade edilen iddianamede, sanığın 14 Nisan'da iş yerini yakmak amacıyla yanına aldığı bir miktar benzin ve pompalı tüfekle buz pistine gittiği, camı kırarak içeri girdiği, karşısına çıkan müşteki İsmail Ahmet Özbal'a öldürmek amacıyla ateş ettiği, ancak aradaki cam nedeniyle müştekinin yaralanmadığı, sadece camın kırıldığı kaydedildi.
İddianamede, sanık Parlak'ın müştekiler Ayfer Özbal ile İsmail Ahmet Özbal'ın içeride olduğunu bildiği iş yerinin farklı noktalarına benzin döküp yakarak zarar verdiği, müştekileri yakarak öldürme saikiyle hareket ettiği anlatıldı.
Sanık Parlak'ın tüfek zoruyla müşteki İsmail Ahmet Özbal'ı iş yerinin kafe kısmına götürdüğü belirtilen iddianamede, yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri ve güvenlik görevlisinin araya girmesiyle müştekinin olay yerinden uzaklaştığı ve sanığın yakalandığı aktarıldı.
İddianamede, sanığın buz pistine giderek yangın çıkarmasıyla müştekilere yönelik mala zarar verme suçunu işlediği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Sanık Parlak, kapalı olduğu bir zaman diliminde zor kullanarak iş yerine girmesi nedeniyle de müştekilere yönelik iş yeri konut dokunulmazlığını ihlal etmiştir. Sanığın müşteki İsmail Ahmet Özbal'a ateş etmesi ve müştekilerin iş yerinde olduğunu bildiği halde burayı yakması sonucu kastının öldürmeye yönelik olduğu kanaatine varılmıştır. Sanığın iş yerindeyken pompalı tüfekle ateş etmesi, iş yerini ateşe vermesiyle de başka kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığını tehlikeye atacak nitelikte bir eylem sergilemesi nedeniyle de genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."
İddianamede, sanık Ümit Yaşar Parlak'ın "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından 20 yıldan 38 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!