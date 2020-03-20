20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, koronavirüs salgınına karşı çok hızlı hareket ettiklerini belirterek buz hokeyinde alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Salgın nedeniyle geniş önlemler aldıklarını vurgulayan Albayrak, "16-22 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapılması planlanan 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, sürekli bilgi akışında olduğumuz, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından iptal edildi. İptal edildiği tarihte ülkemizde vaka yoktu fakat katılımcı ülkelerin hepsinde vaka olmasından endişeliydik. Sonrasında federasyonumuz tarafından organize edilen tüm faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar erteledik. Bu süreci de böyle yönettik. Sadece Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi finalleri oynatıldı. Bu müsabakalarda da geniş önlemler aldık. Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda final müsabakalarını seyircisiz oynattık ve 16 Mart itibarıyla de tüm faaliyetlerimizi askıya almış durumdayız." ifadelerini kullandı.
Spor müsabakalarının, virüsün en hızlı yayıldığı sosyal ortamlardan birisi olduğunu belirten Albayrak,"Sporcularımız, antrenörlerimiz, yöneticilerimiz, hakemlerimiz ve tesis personellerimizin sağlığını önemsiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın talimatıyla, Nisan ayında Lüksemburg’da yapılacak A Milli Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'na katılmama kararı aldık. Bu kararımızın ardından Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu da ilgili şampiyonayı iptal etti. Şu an itibarıyla dünya üzerindeki hemen hemen tüm buz hokeyi faaliyetleri durmuş vaziyette." diye konuştu.
"UYGULANAN KARARLAR TÜM DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"
Ülke olarak bu konuda en radikal kararların alınarak, uygulamaya geçirildiğini ifade eden Albayrak, "Ülkemiz dört bir yandan virüsle sarılmışken, uyguladığımız bu kararların tüm dünyaya örnek teşkil ettiği kanaatindeyim. Tabii iptal edilen dünya şampiyonaları bir taraftan da başka problemleri doğuruyor. Ev sahibi ülkelerin organizasyonlar için hali hazırda yapmış oldukları yatırımlar var öte yandan özellikle genç sporcularımızın maç tecrübesi elde edecekleri organizasyonlar iptal ediliyor. Bu organizasyonların önümüzdeki sezon ne olacağıyla ilgili de kesin bir bilgi yok. Bizler şimdilik ilgili bakanlıklarımızdan ve uluslararası federasyonumuzdan gelecek talimatları izleyeceğiz. En kısa zamanda virüsün yayılmasının durdurulmasını, tedavi sürecinde aşama kaydedilmesini ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!