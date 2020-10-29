Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: "Yeni sezona hazırız"

Albayrak, kasım ayında başlatılacak liglerin durumu ve yeni sezon planlamalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce tamamlanamayan iki ligin maçları ile sezona başlanacağını belirten Albayrak,"8 takımın yer aldığı Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi, 7 Kasım Cumartesi günü Zeytinburnu Belediyespor ile Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Sporcu, antrenör ve idarecilerimizin sağlığını korumak her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
"Yeni sezona hazırız" diyen Albayrak, liglerin titizlikle ve salgına karşı alınan önlemler dikkate alınarak başlatılacağını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Kadınlar Ligi'nde 6 takım mücadele edecek. Ligde ilk karşılaşma 14 Kasım Cumartesi günü Ankara’da Genç Ankaralılar Spor Kulübü ile Buz Adam Gençlik Spor Kulübü arasında yapılacak.Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) ülkemizde yapılacak 18 yaş altı Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonasını ve her ülkenin şampiyon kulübünün katıldığı Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nı salgın nedeniyle iptal etti. 2020-2021 sezonu için bütün ekibimiz tüm ihtimallere karşı farklı senaryolar hazırlıyor."
Tüm ulusal buz hokeyi faaliyetlerin, salgına karşı sıkı tedbirlerle başlatılacağını aktaran Albayrak, "Devam eden salgın nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda görevli tüm sporcu, antrenör ve çalışanların sağlığı açısından, önümüzdeki yıl için yeni planlamaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki sezonda 18 yaş altı kızlar ve erkekler dünya şampiyonalarına Kocaeli ve İstanbul’da ev sahipliği yapacağız. Liglerimizi ve hazırlıklarımızı bu organizasyonlara göre planlamak istiyoruz.Olası iptallere karşı milli takım sporcularımıza yönelik özel çalışmalarımız mevcut." değerlendirmesinde bulundu.
Altyapı çalışmalarının da sürdürüldüğünü dile getiren Albayrak, "Sportif yetenek taraması projesi de 33 sporcuyla Gebze’de tedbirlerimiz çerçevesinde devam ediyor. Yeni tesislerimizin hazırlıklarını da titizlikle takip ediyoruz. İstanbul’daki ikinci buz pistimiz olan Spor Toto Zeytinburnu Buz Sporları Salonu inşallah yıl sonunda hizmete başlayacak. Bodrum’da Rus-Türk iş konseyi girişimiyle olimpik bir buz sporları salonu inşa edilecek, umuyorum ki bu sayede spor turizmine katkı sağlayacak projelere imza atacağız." şeklinde görüş belirtti.
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