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        Haberler Televizyon Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filminin konusu nedir, kimler seslendiriyor ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filmi bu akşam ekranlarda

        En sevilen animasyon filmler arasında olan Buz Devrinin dördüncü filmi bu akşam seyirciyle buluşacak. Steve Martino ve Mike Thurmier tarafından yönetilen eğlenceli animasyonda yine kahramanları birçok macera bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:58
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        • 1

          Tüm dünyada büyük küçük herkesin severek izlediği Buz Devri film serisinin dördüncü filmi olan 'Kıtalar Ayrılıyor' animasyon filmi 16 Aralık yani bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek. Peki, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...

        • 2

          BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!

        • 3

          BUZ DEVRİ 4 FİLM KARAKTERLERİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?

          Manny - Ali Poyrazoğlu

          Diego - Haluk Bilginer

          Sid - Yekta Kopan

          Shira - Ezgi Bakışkan

          Steffie - Aslı Tandoğan

          Nine - Ayşe Tunaboylu

          Ellie - Özden Ayyıldız

          Crash - Umut Tabak

        • 4

          Eddie - Ahmet Taşar

          Katie - Özge Çatıkkaş

          Eunice - Fatoş Ceylan

          Milton - Murat Aydın

          Flynn - Gökçe Özyol

          Gupta - Çağlar Çorumlu

          Ethan - Emrullah Uzun

          Squin - Aydoğan Temel

          Şeftali - Ecem Uzun

          Silas - Hakan Altuntaş

          Kaptan Kart - Fatih Özacun

          Raz - Didem Atlıhan

          Marshall - Buğra Gülsoy

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        BURÇLAR

        Koç
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        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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