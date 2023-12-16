Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filmi bu akşam ekranlarda
En sevilen animasyon filmler arasında olan Buz Devrinin dördüncü filmi bu akşam seyirciyle buluşacak. Steve Martino ve Mike Thurmier tarafından yönetilen eğlenceli animasyonda yine kahramanları birçok macera bekliyor.
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Tüm dünyada büyük küçük herkesin severek izlediği Buz Devri film serisinin dördüncü filmi olan 'Kıtalar Ayrılıyor' animasyon filmi 16 Aralık yani bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek. Peki, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...
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BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!
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BUZ DEVRİ 4 FİLM KARAKTERLERİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?
Manny - Ali Poyrazoğlu
Diego - Haluk Bilginer
Sid - Yekta Kopan
Shira - Ezgi Bakışkan
Steffie - Aslı Tandoğan
Nine - Ayşe Tunaboylu
Ellie - Özden Ayyıldız
Crash - Umut Tabak
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Eddie - Ahmet Taşar
Katie - Özge Çatıkkaş
Eunice - Fatoş Ceylan
Milton - Murat Aydın
Flynn - Gökçe Özyol
Gupta - Çağlar Çorumlu
Ethan - Emrullah Uzun
Squin - Aydoğan Temel
Şeftali - Ecem Uzun
Silas - Hakan Altuntaş
Kaptan Kart - Fatih Özacun
Raz - Didem Atlıhan
Marshall - Buğra Gülsoy