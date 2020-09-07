Avusturya'nın buz adamı olarak bilinen sporcu Josef Koeberl koronavirüs (Covid-19) salgınına buzda rekor denemesiyle meydan okudu.

DHA'nın haberine göre Koeberl, 200 kilogramdan fazla buz küpüyle dolu özel yapım bir cam fanusta rekor denemesinde bulundu.

Avusturya'nın buz adamı, fanusta iki saat 30 dakika 57 saniye kalarak rekor kırdı.

Koeberl, Avusturya’nın Melk kentinde gerçekleştirdiği performansıyla kendisine ait 2 saat 8 dakika 47 saniyelik 'En uzun süre tam vücut buz teması' rekorunu artırmayı başardı.