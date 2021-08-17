Büyükşen çifti cinayeti şüphelisi hayatını kaybetti

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Olay akşam saatlerinde Konya Kapalı E tipi Cezaevi'nde meydana geldi. Üç yıl önce kentin İsmil ilçesinde evlerine giren kar maskeli bir kişi tarafından öldürülen Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde, cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan Mustafa Okşen, saat 18:00 sıralarında hayatını kaybetti.

Zafer Samancı'nın haberine göre Okşen'in ölüm nedeni henüz bilinmezken, solunumunun durmasından kısa bir süre önce koronavirüs aşısı olduğu iddia edildi. Şüphelinin ölüm nedeniyle ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.