Büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı hız kazandı

AA

Her yıl Kurban Bayramı döneminde on binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere gönderildiği Ağrı Hayvan Borsası'nda, bayrama sayılı günler kala hareketlilik artmaya başladı.

Kışın ahırda beslenen, yaz aylarında ise havaların serin olduğu zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan hayvanlar, bugünlerde hayvan pazarına getiriliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla getirilen hayvanlar nedeniyle yoğunluk yaşanan pazarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak önlemlerini alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Yoğunluğun öğlen saatlerine kadar sürdüğü hayvan pazarında, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, denetimlerini sürdürüyor.

Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'nın 400 bin büyükbaş, 1 milyon 335 bin küçükbaş hayvan varlığının yanı sıra yılda ortalama 28 bin ton et üretimiyle hayvancılık noktasında önemli illerden biri olduğunu söyledi.

Bir süre önce başlayan kurbanlık satışı yoğunluğunun devam ettiğini belirten Engin, şöyle konuştu:

"Özellikle kurban döneminde ilimizden batıdaki muhtelif illere hayvan sevkiyatı çok yoğun oluyor. 2019 yılı Kurban Bayramı döneminde ilimizden 36 bin büyükbaş hayvan ve 150 bin de küçükbaş hayvan sevkiyatı oldu. Bayrama yaklaştığımız şu günlerde ise ilimizden şu ana kadar 20 bin civarında büyükbaş, 50 bin civarında da küçükbaş sevkiyatı oldu. Pandemiden kaynaklı geçen yıla oranla biraz daha düşüş olmasını bekliyoruz, bu normaldir ama her halükarda yine üreticimiz çok yoğun şekilde kurbana hazırladıkları hayvanları şu an özellikle batı illerine sevk ediyor."

- "Hayvanlarda şap aşılaması ve diğer aşılar düzenli yapılıyor"

Engin, sağlıklı hayvanların diğer illere sevkine önem verdiklerini vurgulayarak "Özellikle hayvanlarda şap aşılaması ve diğer aşılar düzenli yapılıyor. Aşı noktasında herhangi bir eksiklik yoksa sevkiyatları yapılıyor. Veteriner hekimler 7/24 bu çalışmayı yapıyor. Normalde Kovid-19 olsun veya olmasın biz bütün hayvan sevkiyatlarımızda hayvanlarımıza uygulanması gereken Tarım ve Orman Bakanlığımızın belirlediği programlı aşıların yanında sevk ettiğimiz bütün araçların dezenfeksiyon işlemlerini yaparak sevk ediyoruz." diye konuştu.

Besicilerden İsmail Çınar ise aylardır ahırda besiye aldığı 45 büyükbaş kurbanlığı, İstanbul ve Bursa'ya gönderdiklerini ifade etti.