Büyükşehirdeki işini bırakıp köyünde hayvancılığa başlayarak gelirini katladı

AA

Beyoğlu Belediyesinde işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Mücahit Şerbetçi, hem üretim yapmak hem de Giresun'un Alucra ilçesi Karabörk köyünde kendisine ait arazileri değerlendirmek için araştırmalara başladı.

Devletin genç girişimcilerle ilgili yaptığı çağrılardan etkilenen Şerbetçi, küçükbaş hayvancılık yapmaya karar verip işinden istifa etti.

Memleketi Alucra ilçesine yerleşen Şerbetçi, 75 Romanov cinsi koyunla başladığı küçükbaş hayvan sayısını 1,5 yılda 350'ye çıkardı. Şerbetçi, sürüsü için iki de çoban çalıştırıyor.

Mücahit Şerbetçi, AA muhabirine, 23 yıl önce Alucra'dan İstanbul'a giderek 16 yıl boyunca belediyede çalıştığını söyledi.

İstanbul'un kalabalığı ve yoğunluğundan sıkılarak köyüne dönüp hayvancılık yapmaya karar verdiğini anlatan Şerbetçi, hem de memleketinde boş duran arazileri değerlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Şerbetçi, yaklaşık iki yıl fizibilite çalışması yaptığını belirterek "Devletin vermiş olduğu imkanları araştırdım, üretimle ilgili ciddi teşvikleri okuyordum, duyuyordum. Daha sonra bu işi yapabileceğime karar verdim." dedi.

Belediyedeki 16 yıllık hizmet süresini sonlandırıp istifa ederek memleketine yerleştiğini söyleyen Şerbetçi, şöyle devam etti:

"Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın genç girişimcilerle alakalı çağrıları beni çok etkiledi. Üretim teşvikleri beni çok etkiledi. Memlekete dönüp hayvancılığa başlamamda en büyük etkenlerden biri de bu oldu. Bir girişimci olarak kendi topraklarımızı değerlendirmek gerektiğini düşünerek bu işe girdim."

Mücahit Şerbetçi, işinin planladığından çok daha iyi gittiğini ifade ederek belediyedeki kazancını yıllık ortalama gelir bazında 4-5 kat artırdığını vurguladı.

Yaptığı işte ana hedefinin yetiştiricilik olduğunu dile getiren Şerbetçi, "Kuzuların büyümesini sağlıyoruz. Daha sonra bunların damızlık ya da kasaplara etlik, kurbanlık olarak satışını sağlıyoruz. İlk başlangıçta Romanov ırkı koyun getirmiştim, yerli ırklarla daha da çoğaltıp sayıyı artırdık." diye konuştu.

Şerbetçi, hayvancılık işine girişte kendi öz sermayesini kullandığını belirterek "Ufak bir adetle başladım, daha sonra hayvan kendini geliştirdikçe, üretim yaptıkça dişi kuzuları tutup erkekleri giderlere kullandıkça sürümüz daha da arttı, artmaya da devam ediyor." ifadelerini kullandı.