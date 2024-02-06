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        Haberler Gündem Politika "Büyükşehir resmen ölüme davetiye çıkarmış"

        Ayaydın: Büyükşehir resmen ölüme davetiye çıkarmış

        Depremin birinci yılında Muğla'ya sığınan depremzedelerle buluşan Aydın Ayaydın, açıklamalarda bulundu. Ayaydın, Muğla'nın kaçak yapı cennetine dönüştüğünü söyleyerek, "Açıkçası bu durum beni endişelendiriyor. İnşaatlarda hangi kalitede demir, beton kullanılmış belli değil. Statik hesaplar yapılmış mı belli değil. Deprem kuşağında bir şehirde bu keyfiliği bu umursamazlığı anlayamıyorum. Bu şehir insanına ihanettir. Düpedüz ölüme davetiye çıkartmaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 17:43 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:42
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        Ayaydın: Büyükşehir resmen ölüme davetiye çıkarmış
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem sonrası Muğla’ya taşınan depremzedeleri evlerinde ziyaret etti. İhtiyaçları konusunda bilgi alan Ayaydın şunları söyledi:

        “Deprem felaketinden sonra yerinden yurdundan ayrılmak zorunda kaldı binlerce vatandaşımız. Kayıplarının yanı sıra akrabalarını, komşularını, arkadaşlarını, muhabbetlerini, her sabah selamlaştığı esnafını, bakkalını da geride bırakarak gittiler. Adeta savruldular dört bir yana.

        Yeni bir hayat kurmanın tüm zorluklarını da sırtlanarak. Muğla’ya sığınan depremzede ailelerle buluştum. Acılar hala çok taze, hiçbir zaman da unutulmayacak. Devletimiz tüm gücünü seferber etmişti deprem sonrası. Yetmediği yerlerde hayırsever vatandaşlarımız girdi devreye. Onlara ben de her türlü yardımı yapacağıma söz verdim. Çocuklarına iş bulmaları konusunda öncelik vereceğimizi ilettim. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın bir daha.”

        "DEPREM BÖLGESİYİZ"

        Ayaydın, Muğla’nın da deprem bölgesi olduğunun altını çizerek “Bilimin teknolojinin ışığında her türlü tedbiri almak zorundayız” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin imar planlarını yapmadığı için Muğla’nın kaçak yapı cennetine dönüştüğünü kaydeden Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Açıkçası bu durum beni endişelendiriyor. İnşaatlarda hangi kalitede demir, beton kullanılmış belli değil. Statik hesaplar yapılmış mı belli değil. Deprem kuşağında bir şehirde bu keyfiliği bu umursamazlığı anlayamıyorum. Bu şehir insanına ihanettir. Düpedüz ölüme davetiye çıkartmaktır. Derhal bütüncül imar planlarını oluşturarak insanımızın standartlara uygun, güçlü evlerde oturmalarını sağlamamız gerekiyor. Yıkılmamak için bunu derhal yapacağız.”

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