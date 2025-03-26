Büyükşehir'den "Sportif Kayseri" hazırlığı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi geliştirdiği "Sportif Kayseri" uygulamasını yakın zamanda kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Sportif Kayseri mobil uygulamasının kentteki tüm sporseverlere büyük bir kolaylık sağlaması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, uygulama sayesinde, Spor A.Ş., Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşları yanı sıra şehirdeki amatör spor müsabakalarına ve diğer spor etkinliklerine dair tüm bilgiler tek bir platformda toplanacak.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel projelerinden biri olan uygulamanın, vatandaşların spor etkinliklerini takip etmelerini, spor salonları ve tesislerine dair detaylı bilgilere ulaşmalarını, antrenman programlarını incelemelerini ve güncel spor kurslarına katılmalarını mümkün kılacağı belirtildi. Ayrıca, Kayseri'deki spor müsabakalarına katılma imkânı ve şehrin başarılı sporcularına dair bilgilere de kolayca ulaşılabileceği ifade edildi.

Büyükşehir, Sportif Kayseri uygulamasıyla Altın Bayrak ödüllü "2024 Avrupa'nın En İyi Spor Şehri" unvanını dijital platformlarda da taçlandırmayı amaçlıyor.