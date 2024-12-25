Büyükşehir'den Elbistan'a yeni çarşı

Kahramanmaraş'ın yeniden imarı ve inşası için çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen esnafın yaralarını sarmak için de yeni projeler üretiyor.

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6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde, rezerv alanlarda kalan esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi adına geçici çarşıların yapımı büyük bir hızla devam ediyor.

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