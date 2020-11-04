Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 66 - Beşiktaş HDI Sigorta: 77

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Özlem Yalman, Sertan Kırklar, Anıl Veziroğlu

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 15, Meskonyte 29, Öykü Taşkın, Wallace 12, İlknur Yıldızhan 8, Raushan Gültekin, Ezgi Manlacı 2, Gülfer Tokatlı, Dürdane Gülşah Gümüşay

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 7, Alvarez 19, Melek Uzunoğlu 10, Elif Bayram 8, Bradford 17, Senay Zeybek, Melisa Korkmaz 10, Nur Sezen Yavuz, Nisa Yalçın 6

1. Periyot: 12-20

Devre: 24-39

3. Periyot: 42-55

5 faulle çıkan: 33.35 Ezgi Manlacı (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)