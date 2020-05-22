Büyükşehir Belediyesi 53 yeni aracı hizmete aldı - DİYARBAKIR

AA

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Zümrütkent Araç Parkı'nda düzenlenen programda, Diyarbakır'a daha iyi hizmet etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Kente sundukları hizmetin kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını anlatan Güzeloğlu, Diyarbakır'ı yaşamaktan keyif alınan bir şehir haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.Büyükşehir Belediyesi olarak planladıkları önemli yatırımları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Her alanda çağdaş bir yönetimi hayata geçirmenin heyecanını hissediyoruz. Milletimize hizmet etmek, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve onların yaşamlarını mutlu kılmak için sorumluyuz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığımızın hizmete alacağı yeni araçlar, nitelikli hizmet, ekonomik ve verimli hizmet sunma adına önemli bir kazanım içeriyor."Hizmete alacakları araçların yatırım tutarının 28 milyon 101 bin 146 lira olduğunu bildiren Güzeloğlu, yeni araçlarla makine parkının yüzde 26 oranında yenilendiğini bildirdi.

"Üç sene içinde planladığımız şekilde yol bakım ve altyapı dairemizin bütün araçları, yeni araca dönüşmüş olacak." diyen Güzeloğlu, kamyon, ekskavatör, silindir, greyder, loder kazıcının da aralarında bulunduğu araçları hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın dua okuması ve kurban kesilmesinin ardından araçlar hizmete alındı.