Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar sonrası iki takım futbolcuların yapması gereken protesto 10 saniye gecikmeyle gerçekleştirildi.

Maçın başlama vuruşunu yapan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular, alınan kararı unutunca kısa süreliğine paslaştı. Başlama vuruşuyla birlikte hareket etmeyen Beşiktaşlıların uyarısıyla konuk ekip futbolcuları durdu ve takımlar, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.