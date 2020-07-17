İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, geçen hafta Altay'ı 1-0 yenip puanını 59'a çıkaran Erzurumspor, Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt çıkma iddiasını sürdürüyor.
Ligin son haftasında yarın saat 17.30'da sahasında Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak mavi-beyazlı ekip, ligdeki son maçından galip ayrılıp geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Süper Lig'e tekrar çıkarak bir yıllık hasreti dindirmek istiyor.
Galibiyetle direkt Süper Lig'e çıkacak
Sezonun büyük bir kısmını ikinci sırada götüren mavi-beyazlı ekip, söz konusu maçtan galibiyetle ayrılması halinde en yakın takipçisi Adana Demirspor'un İstanbulspor karşısında alacağı skordan etkilenmeden Süper Lig biletini alacak.
Göstereceği bu başarı ile bir yıl ara verdiği Süper Lig'e tarihinde ikinci kez yükselmek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine Erzurumspor'un Süper Lig'de sürekli olarak bulunması gereken bir takım olduğunu söyledi.
Cesar Grup Ümraniyespor ile kritik bir maça çıkacaklarını anımsatan Sekmen, "Takımımız bir final maçına çıkıyor ancak bunun kolay olmadığını biz de futbolcularımız da biliyor. Ama tecrübeli bir ekibe sahibiz. Teknik direktörümüz ve takımımız tecrübesini konuşturarak son noktaya getirdiğimiz bu yarışı, lehimize sonuçlandırmayı ümit ediyoruz. Heyecanlıyız ve hedefimiz var." dedi.
"Dikkatli olmaları tembihinde bulundum"
Sekmen, geçtiğimiz sezon bazı aksilikler yaşadıklarını ve bunun sonucunda Süper Lig'den düştüklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Aslında biz buraya kalmamalıydık. Bazen arzu ettiğiniz şeyler olmuyor ama son noktaya geldik. İnşallah dikkatli bir oyun sonucunda 3 puan ve istediğimiz neticeyi alacağımıza inanıyoruz. Tabi bu bir oyun ve beklemediğiniz birtakım gelişmeler de olabilir. Futbolcu arkadaşlarımla yaptığım görüşmede dikkatli olmaları tembihinde bulundum. Futbolcularımız da bunun bilincinde. Duamız, şehrin bütün arzusu hedefi yakalamak. Türk futboluna bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkılarımız olacağı kanaatindeyim. Öncelikli hedefimiz bu maçı kazanmak, sonrası için gereğini yerine getiririz."
Sekmen, bundan sonraki hedeflerinin altyapıyı güçlendirerek Türk futboluna yeni değerler kazandırmak istediklerini dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkan Yardımcısı Ömer Düzgün de Süper Lig'den düştükleri 2018-2019 sezonundan sonra heyecanlarını hiç kaybetmediklerini aktararak, "Süper Lig'e tekrar çıkma sloganıyla hareket ettik ve herkes buna inandı. Bu hafta son 90 dakikamız var. Heyecana kapılmadan, aynı ciddiyetle maçımızı oynayacağız. İnşallah Süper Lig'de bizi bekleyenlerle kavuşmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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