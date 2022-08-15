Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 0-0'lık eşitlikle geçildi ve 1'er puana razı oldular.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor önümüzdeki hafta Göztepe'ye konuk olacak. Pendikspor ise Altay'ı ağırlayacak.