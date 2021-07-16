Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Yumlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza 'hoş geldin' Mustafa Yumlu" ifadesi kullanıldı.

Mustafa Yumlu, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giymişti.