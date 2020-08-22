Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncu Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Muhammed Gönülaçar, Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.