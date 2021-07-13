Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gökhan Alsan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Gökhan Alsan" ifadesi kullanıldı.

Gökhan Alsan, daha önce Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Samsunspor'da forma giymişti.